Jandarma trafik 287 araca 153 bin lira ceza uyguladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jandarma trafik 287 araca 153 bin lira ceza uyguladı

23.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:20
Jandarma trafik 287 araca 153 bin lira ceza uyguladı

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları hız ve emniyet kemeri denetimlerinde 287 araca 153 bin 542 lira idari para cezası uygularken, 106 aracı trafikten men etti.

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları hız ve emniyet kemeri denetimlerinde 287 araca 153 bin 542 lira idari para cezası uygularken, 106 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, hızdan kaynaklanan kazaların önlenmesi ve dışında kalan ulaşıma yönelik, üretim, imalat, tedarik, lojistik zincirleri, sağlık, tarım ve orman faaliyetleri hareketliliğine bağlı başta traktör ve yük taşıyan araç kazalarının önlenmesi maksadıyla, "Hız Denetimi" ve "Emniyet Kemeri, Yük Taşıyan Araçlar ve Traktör Denetimi" faaliyeti icra edilmiştir.

Jandarma Trafik Timleri Hız denetimi sonucunda; 849 araç kontrol edilmiş olup, 75 araca 32 bin 456 TL. idari para cezası uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Emniyet kemeri denetimi sonucunda Trafik Timleri bin 786 aracı kontrol ederek, 108 araca 56 bin 635 TL idari para cezası uygulanırken, 40 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Jandarma Trafik Timleri traktör denetimlerinde 545 traktörü kontrol ederek, 32 traktöre 21.916 TL idari para cezası uygularken, 15 tarım aracını trafikten men etti.

Yük taşıyan araçların denetimi sonucunda; bin 42 araç kontrol edilerek, 72 araca 42 bin 535 TL idari para cezası uygulandı ve 40 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Jandarma trafik 287 araca 153 bin lira ceza uyguladı
Jandarma trafik 287 araca 153 bin lira ceza uyguladı
Jandarma trafik 287 araca 153 bin lira ceza uyguladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Serdar Ortaç Merve Dizdar Aslı Tandoğan
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mbwana Samatta Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarma trafik 287 araca 153 bin lira ceza uyguladı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 09:27:53. #1.15#
title