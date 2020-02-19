Jandarma timlerinden trafik semineri

19.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:15

Afyonkarahisar'da ilan edilen '2020 Sevgi Yılı' kapsamında jandarma trafik ekipleri köy kahvehanelerinde trafik bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.



Sandıklı Jandarma Trafik Timleri tarafından düzenlenen seminerde vatandaşlara yaya ve okul geçitlerinde geçiş hakkının yayalara verilmesi gerektiği anlatıldı. Seminerde ayrıca 2020 Sevgi Yılı olması nedeniyle sürücülerin geçiş hakkı kendilerinde olması halinde bile 'Yol Ver Kabalığa Son Ver' sloganıyla geçiş hakkı vermeleri gerektiğine değinildi. Seminere katılan vatandaşlar, slogana duyarlı olarak eşlik edeceklerini ifade ettiler. Jandarma ekipleri tarafından yıl boyunca bilgilendirme seminerlerinin devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA