Jandarma timleri 96 hırsızlık olayını aydınlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma timleri 96 hırsızlık olayını aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma timleri 96 hırsızlık olayını aydınlattı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri Timleri, 2020 yılında 96 hırsızlık olayını aydınlattı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri Timleri, 2020 yılında 96 hırsızlık olayını aydınlattı.

Olay Yeri İnceleme timleri bilimsel yöntem, teknik ve araçlarla "Dilsiz bir tanık" olan maddi delilleri tespit ederek Jandarmanın suç ve suçlulukla mücadelesine önemli katkılar sağlıyor.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2020 yılında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarında; olay yeri inceleme timlerince "Her Temas İz Bırakır" prensibi ile olay yerinde yapılan bilimsel ve teknik incelemeler sonunda elde edilen delillerden yola çıkarak 96 adet hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Jandarma timleri olaylar sonrasında vatandaşların olay yerinde ve çevresinde mevcut delillerin kaybolmaması için özenli davranmalarının çalışmalara katkı sağlayacağını ifade ettiler. - ÇORUM

Jandarma timleri 96 hırsızlık olayını aydınlattı
Jandarma timleri 96 hırsızlık olayını aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Diego Cenk Tosun Ersun Yanal Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma timleri 96 hırsızlık olayını aydınlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:37:06. #1.16#
title