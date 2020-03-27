Jandarma timinden yaşlılara hizmet
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Jandarma timinden yaşlılara hizmet - Haber
Jandarma, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Jandarma timinden yaşlılara hizmet

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma 20. trafik timleri, sokağa çıkma yasağının ardından köylerde ikamet eden vatandaşların maaşlarını çekip kendilerine teslim ederek coronavirüs salgınından korunmaları için de eldiven dağıttılar.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Jandarma timinden yaşlılara hizmet

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma 20. trafik timleri, sokağa çıkma yasağının ardından köylerde ikamet eden vatandaşların maaşlarını çekip kendilerine teslim ederek coronavirüs salgınından korunmaları için de eldiven dağıttılar.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla (65) yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Bademli köyünde ikamet eden Abdullah Gül (72) ve Hüseyin Akdaş (75) sosyal destek grubundan yardım istediler. Bunun üzerine Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 20 trafik timleri tarafından iki kişinin maaşı ilçe merkezinde çekilerek kendilerine teslim edildi. Jandarma ekipleri köydeki vatandaşlara korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla vatandaşları bilgilendirerek eldiven de dağıttı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Haber
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haber
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haber
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haber
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Bursa'da 'Alkolleri sen al' tartışması yaralama ve kazayla bitti
Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Ender Saraç Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart İran Milli Kadın
Şu an buradasınız: Jandarma timinden yaşlılara hizmet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 12:29:34. #1.15#
title