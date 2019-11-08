Jandarma timinden "Ata'ya saygı dalışı"

Jandarma timinden "Ata'ya saygı dalışı"

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde jandarma timi "Ata'ya saygı dalışı" yaptı.

08.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:20
Jandarma timinden

'nın ilçesinde timi "Ata'ya saygı dalışı" yaptı.


Jandarma timi, denizin altında Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı açtı. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından Yumurtalık'ta, Gazi 'ün vefatının 81'inci yıl dönümü münasebetiyle Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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