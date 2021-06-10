Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. Yıl Dönümü Dolayısıyla Vali Çakır'a Ziyaret
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Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. Yıl Dönümü Dolayısıyla Vali Çakır'a Ziyaret

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. Yıl Dönümü Dolayısıyla Vali Çakır'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Avni Çakır, Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, 5'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valimiz Sayın Avni Çakır, Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, 5'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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