Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. Yıl Dönümü Dolayısıyla Vali Çakır'a Ziyaret

Valimiz Sayın Avni Çakır, Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, 5'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.