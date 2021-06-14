Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182'Nci Yıl Dönümü Kutlanıyor

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesis edilmesinde önemli rol oynayan Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 182. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Parkında gerçekleştirilen çelenk sunma programına katıldı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesis edilmesinde önemli rol oynayan Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 182. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Parkında gerçekleştirilen çelenk sunma programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İl Jandarma Genel Komutanlığı adına Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla devam eden program, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin tarafından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmayla sona erdi. Çelen sunma programına Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve askeri erkan katıldı. Jandarma Teşkilatından Vali Işık'a Ziyaret Ülkemizin gözbebeği ve kanun ordusu Jandarma Teşkilatının 182. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve beraberindeki jandarma personeli Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti. 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti ifade ederek Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. Yıl dönümünü kutlayan Vali Işık, güvenliğimizin teminatı olan Jandarmanın vatan savunmasında, ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü noktasında görev ve sorumluluklarını üstün hizmet anlayışıyla yerine getirdiğini belirterek vatan sevgisi, eğitimli personeli, modern donanımı, disiplin ve hareket kabiliyeti ile geçmişinden aldığı güçle geleceğe hazırlanan teşkilatın milletimizin gönlünde ayrı bir yer tuttuğunu ifade etti. Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Köklü bir geçmişe sahip olan jandarma teşkilatımızın yurdumuzun her karış toprağında halkımızın huzur ve güvenliğinin tesis edilmesinde gösterdiği üstün gayret ve fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindiğini belirterek vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi. İlimizin huzur ve güvenin sağlanmasında gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve jandarma personeline teşekkür eden Vali Işık, vatan topraklarının yılmaz koruyucuları olan jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek tüm jandarma teşkilatına görevlerinde başarılar diledi. Jandarma teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen ziyaretin sonunda İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin günün anısına Vali Mehmet Alpaslan Işık'a plaket takdim etti.

Kaynak: Habermetre