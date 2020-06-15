Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı
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Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı
15.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:48

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.Ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun tarafından karşılanan Demirkale, jandarmanın üstün görev bilinciyle görev yaptığını söyledi.

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Demirkale, "Ülke genelinde ve ilçemizde huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde fedakarca görev yapan jandarma teşkilatımızın bu anlamlı günlerini kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker ve personelle de bir süre sohbet eden Demirkale, Karakoyun'dan Jandarma Komutanlığının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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