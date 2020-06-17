Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlamaları Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İlçe Jandarma ile Tabur komutanlıklarını ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İlçe Jandarma ile Tabur komutanlıklarını ziyaret etti.

Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen'nin yanı sıra jandarma personeliyle de bir süre sohbet eden Köleoğlu, güvenliğin teminatı jandarmanın 181 yıldır görevinin başında olduğunu belirtti.

Köleoğlu, "Jandarma, bizler evimizde rahat uyuyalım diye görevinin başında ve böyle olmaya da devam edecek. Gerek jandarma gerekse emniyet teşkilatımızın 24 saat gözünü kırpmadan görev yaptığına şahitlik ediyoruz. Yaptığınız görevin ne kadar kutsal olduğunu asla unutmayın. Rabbim sizleri korusun." diye konuştu.

Kaynak: AA