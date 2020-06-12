Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümü Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Günaydın mesajında, jandarmanın vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru, can ve mal güvenliğinin temini için 181 yıldır görevini büyük bir sorumluluk ve fedakarlıkla yerine getirdiğini belirtti.

Jandarma teşkilatının özverili çalışmaları sayesinde toplumun huzur ve güven içerisinde yaşadığını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük payı olan jandarma teşkilatımızın bu başarısında elbette ki Kayserili hemşehrilerimizin de önemli katkıları bulunmaktadır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız hemşehrilerimizin verdiği bu destekten aldığı güçle suç ve suçlularla mücadele kapsamında projeler üreterek, ilimizin daha huzurlu bir kent olması için büyük bir gayret göstermektedir. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını, ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum."

Kaynak: AA