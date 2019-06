Bitlis ve Muş'ta, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in tebrik mesajları okundu.

Düzenlenen gösteri tatbikatlarında, uyuşturucu arama köpeği, senaryo gereği arabaya bırakılan uyuşturucuyu buldu. İz ve arama köpeğinin gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu.

Drone'lara bağlanan Türk bayrakları ile de hava gösterisi yapıldı.

Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, silah ve zırhlı araçların bulunduğu alanı gezdi.

Jandarmanın düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkan Karar, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın kurulduğu günden bu yana yaşamın her alanında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu vurguladı.

Muş

Muş Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Sosyal Tesislerinde etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Dedektör köpeklerin gösterileri de katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Etkinliğe Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat katıldı.

