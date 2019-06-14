Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Samsun'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, kutlanıyor.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve Jandarma Teşkilatı mensupları, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra kuruluş yıl dönümü anısına Albay Ağaoğlu ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA