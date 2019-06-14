Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Samsun'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, kutlanıyor.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü

Samsun'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, kutlanıyor.
Kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve Jandarma Teşkilatı mensupları, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Daha sonra kuruluş yıl dönümü anısına Albay Ağaoğlu ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Haberleri
15:34 Isparta'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
15:34 ANTALYA Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, gözyaşlarına boğuldu
15:33 Sürücülere seyahat karnesi uygulaması
15:33 Saros Körfezi'nde dev yolcu uçağı batırıldı
15:32 Öğrenciler bu hayallerle yaz tatiline başladı
15:32 Hastaneden izin alarak karnesini almaya geldi
15:32 Oyuncu Wilma Elles, karne dağıttı
15:31 Karaman'da Jandarma Teşkilatının 180'nci Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı
15:31 CİSAD üyelerinden bir haftada üç faaliyet
15:31 İş Bankası'ndan çocuklara karne hediyesi
15:30 ATM'de unutulan paranın sahibini arıyor
15:30 YKS yarın başlıyor
15:30 Okullarda karne heyecanı - MARDİN/HAKKARİ/ERZURUM/
15:30 Mehter takımından "yüksek ücret" iddialarına marşlı tepki