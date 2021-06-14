Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı
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Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü, korana virüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü, korana virüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene belirli sayıda kişi katıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların maske taktıkları görüldü.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu.

Kutlamaların hafta içi yapılacak etkinlerle devam edeceği öğrenildi. - MERSİN

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı
Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı
Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı
Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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