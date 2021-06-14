Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Burdur Valisi Arslantaş'a ziyaret
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Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Burdur Valisi Arslantaş'a ziyaret

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Burdur Valisi Arslantaş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arslantaş, makamında kabul ettiği heyetle sohbet ederek, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Arslantaş, 182 yıldır devlet ve millet için içeride ve dışarıda önemli görevler üstlenen Jandarma Teşkilatının başarılı hizmetler yürüttüğünü vurguladı.

Arslantaş, zaman mefhumu gözetmeksizin ildeki huzur ve güven ortamının tesisi için yürüttükleri çalışmalar ve salgın sürecinde gösterdikleri gayret dolayısıyla tüm personele teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Başaklıgil de Vali Arslantaş'a, kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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