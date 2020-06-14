Jandarma teşkilatının 181'nci kuruluş yıldönümü
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Jandarma teşkilatının 181'nci kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 181'nci kuruluş yıldönümü Bitlis'te jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı nedeniyle çelenk sunma programı düzenlendi.

14.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:55

Jandarma teşkilatının 181'nci kuruluş yıldönümü

BİTLİS - Bitlis'te jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı nedeniyle çelenk sunma programı düzenlendi.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve askeri erkan katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Jandarma teşkilatının 181'nci kuruluş yıldönümü

Kaynak: İHA

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