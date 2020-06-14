Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Taksim Meydanı'nda başlayan törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köroğlu, programın ardından gazetecilerin yanına gelerek yağmur, çamur demeden kendilerini takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

Edirnekapı Şehitliği'nde devam eden programda ise ilk olarak Kemerburgaz Merkez Camisi imam hatibi Yahya Kızılhan tarafından dua okundu. Daha sonra Köroğlu ve beraberindeki heyet, kabirlerin başında dua ederek karanfil ve gül bıraktı.

Törende ayrıca bir şehit annesi, oğlunun mezarına jandarmanın renklerini temsil eden iki gül bıraktı.

Kaynak: AA