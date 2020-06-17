Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
Çamlıyayla Jandarma Komutanı Selçuk Özdemir, Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım'ı ziyaret etti.
17.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:24
Çamlıyayla Jandarma Komutanı Selçuk Özdemir, Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım'ı ziyaret etti.
Özdemir, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Aydın ile ziyaret ettikleri Yıldırım'a ilçedeki jandarma faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA