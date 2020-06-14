Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Jandarma Teşkilatının 18. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
14.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:20

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Jandarma Teşkilatının 18. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Ekinci, mesajında, kurulduğu günden bu yana, mesai ve koşul mefhumu gözetmeksizin, milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini koruyup kollayan Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşandığını belirtti.

Jandarmanın onurlu görev sayesinde toplum olarak huzur ve güven içerisinde ülkenin bulunduğunu aktaran Ekinci mesajında şunlara yer verdi:

"Jandarma, milli ve manevi duygularla, tarih ve medeniyet bilinciyle ortaya koyduğu emekleri ile daima takdiri hak etmekte; hak, adalet, hukukun üstünlüğü ve insan sevgisi gibi konularda gösterdiği hassasiyet ile insanımızın gönlündeki müstesna sevgisini korumaktadır. Bir yandan suç ve suçlu ile mücadele eden köklü teşkilatımız, bir yandan da sosyal ve kültürel faaliyetleri ile devlet ve millet arasında gönül köprüleri inşa etmeye devam etmektedir. Bütün bu çalışmaları gören ve bilen kadirşinas insanımız da güvenlik güçlerine olan kadim sevgisini ve güvenini arttırarak devam ettirmektedir. Bu duygularla; Jandarma Teşkilatımızın 181. yıl dönümünü kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; görevleri başındaki değerli teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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