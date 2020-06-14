Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da tören düzenlendi.
14.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:22
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da tören düzenlendi.
Havuzbaşı'nda düzenlenen törene, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gültekin Temel ve askeri erkan katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA