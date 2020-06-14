Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
Karaman'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
14.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:54
Karaman'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Karaman Atatürk Parkında düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, askeri erkan katıldı.
Kaynak: AA