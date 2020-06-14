Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törenden detaylar Şehitlikten detaylar Mersin'de Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törenden detaylar
Şehitlikten detaylar Mersin'de Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törene katılanların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Tören, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Buradaki törenin ardından İl Jandarma Komutanı Çarıkçıoğlu ve beraberindekiler Toroslar Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.
Çarıkçıoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla görüştü.
Şehit yakınları Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri sulayıp Kur'an-ı Kerim okudu.
Jandarma ekipleri, şehitliğe gelenlere ikramda bulundu.
Kaynak: AA