Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Muş'ta İl Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Muş'ta İl Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Muş Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törende İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'nci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA