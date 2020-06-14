Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, "181 yıldır kırda, dağda, bayırda milletimizin can ve mal emniyeti için gece gündüz fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kahraman personeline şükranlarımı sunuyor, şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA