Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
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Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum Havuzbaşı'nda tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
14.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:49

Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum Havuzbaşı'nda tören düzenlendi.

Gerçekleşen törene, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gültekin Temel ve askeri erkan katıldı.

Havuzbaşı Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldıktan sonra İstiklal marşı okunup saygı duruşunda bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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