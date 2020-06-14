Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Bitlis ve Muş'ta, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis ve Muş'ta, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, askeri erkan katıldı.

Muş

Muş'ta ise Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törende İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA