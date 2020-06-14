Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
Siirt'te Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
14.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:32
Siirt'te Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mevlüt Yıldız ve teşkilat mensupları katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının Yıldız'ın Jandarma Genel Komutanlığı çelengini Atatürk Anıtına sunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA