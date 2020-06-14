Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Edirne'de Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.

Daha sonra Lozan Caddesi'ndeki Jandarma Şehitliği ziyaret edildi. Şehitler için dua edilmesinin ardından Albay Alpaslan Doğan ve teşkilat mensupları, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Tören, Asker Hastanesi Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA