Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Elazığ'da Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ'da Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu..

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene Elazığ Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve çok sayıda jandarma personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program çelenk sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA