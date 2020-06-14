Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
14.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:23

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile askeri personel katıldı.

Tören, Albay Oğuz'un anıta çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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