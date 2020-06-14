Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

İl Jandarma komutanı selamlama Çelenk sunma Saygı duruşu İstiklal marşı KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi.

14.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:41

İl Jandarma komutanı selamlama

Çelenk sunma

Saygı duruşu İstiklal marşı KAHRAMANMARAŞ - Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, İlçe ve Şube Komutanları ve personeller katıldı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk sunumuyla birlikte tören sona erdi.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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