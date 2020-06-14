Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıl dönümü
Kilis'te, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
14.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:01
Kilis'te, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte İl Jandarma Komutanlı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından etkinlik sona erdi. Kilis'te, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle etkinliklerin süreceği öğrenildi. - KİLİS
Kaynak: İHA