Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
14.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:01
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Klipte İl Jandarma Komutanlığı binasından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri, ve Türk bayrağı açılıyor.
Klipte ayrıca jandarmanın Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlara yaptığı yardımlarda yer almakta.
Kaynak: AA