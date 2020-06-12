Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
12.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:55

Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay, İlbey ile beraberindeki heyetin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mazisi başarılarla dolu jandarma teşkilatının zaman mefhumu gözetmeden özverili şekilde çalışma yaptığı belirten Çağatay, ülkede olduğu gibi Bitlis'te de huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük pay sahibi olan jandarma teşkilatının 181. yıl dönümünü kutladığını aktardı.

Kaynak: AA

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