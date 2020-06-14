Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, jandarmanın başarılarını 181 yıldır sürdürdüğünü belirtti.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan jandarmanın ulaştığı başarıların, her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, sorumluluk anlayışı içinde görev yapan jandarma teşkilatının mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA