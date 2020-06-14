Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğuları, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğuları, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıfakıoğulları, mesajında, vatanının bölünmez bütünlüğünün, milletin huzur, can ve mal güvenliğinin temini için zaman mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden cansiperane şekilde görevini büyük özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Jandarma Teşkilatı mensuplarının, özverili çalışmaları sayesinde toplumun huzur ve güven içerisinde yaşadığına vurgu yapan Sarıfakıoğulları, şunları aktardı:

"Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA