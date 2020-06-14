Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü
14.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:44

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toroslar Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden Çarıkçıoğlu ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla görüştü.

Şehit yakınları Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri sulayıp Kur'an-ı Kerim okudu.

Jandarma ekipleri, şehitliğe gelenlere ikramda bulundu.

Törenlere katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ertekin ve beraberindekiler Antakya Şehitliği'nde dua edip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Osmaniye'de, Valilik kompleksi bahçesindeki törende İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Osmaniye Şehitliği'nde devam eden törende Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Tombul, burada mezarlara karanfil bırakıp şehit aileleriyle sohbet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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