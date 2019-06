Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kokteyl düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen kokteylde, jandarma bünyesindeki olay yeri inceleme malzemeleri ve insansız hava araçları sergilendi, katılımcılara trafik ve çevre koruma konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Yüzbaşı Ümit Çetinkaya, jandarmanın tarihçesi anlattı.

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını söyledi.

Jandarmanın üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Kahramanca, canı pahasına her türlü koşullarda en zor arazi kesimlerince teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle görev yapmaktadır." dedi.

Ağaoğlu, 180 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden, tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu, kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli adına bu mutlu güne teşrif eden herkese saygılarını sunduğunu kaydetti.

Kokteyle, kent protokolü ile jandarma personeli katıldı.

