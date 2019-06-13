Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük özveri ile görev yapan Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar personeliyle halkın mutluluğu için gece gündüz demeden çalışarak onurlu bir görevi ifa ettiğine işaret eden Ustaoğlu, teşkilatın özverili çalışmaları sayesinde toplumun huzur ve güven içinde olduğunu vurguladı.

Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, yüreğindeki vatan sevgisi, iyi eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında hukuka, adalete, insan haklarına bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle bizlere vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehadet mertebesine erişen bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 180. kuruluş yıl dönümünde Jandarma Teşkilatı personelimizi aileleriyle birlikte tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA