Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, kuruluşundan günümüze kadar devletin varlığını, milletin birlik ve beraberliğini koruma göreviyle her daim huzur ile güvenliği tesis etmek üzere cansiparane şekilde vazife ifa eden şanlı Jandarma Teşkilatı'nın yıl dönümünü kutlamaktan dolayı gururlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Jandarma teşkilat mensuplarının gerek kırsal alanda gerekse şehirlerde, mesai gözetmeden, sadakatle bağlı olduğu devletine ve milletine her şart ve koşulda hizmet ettiğine vurgu yapan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Jandarmanın, her geçen gün kalitesini artıran donanımını, nitelikli personelini ve milli kaynaklarla envanterine katılan modern silah ve teçhizatıyla suç ve suçlularla olan kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Son yıllarda gerek hain terör örgütleri gerekse kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere tüm suçlara yönelik başarılı operasyonlara emniyet güçlerimizle birlikte kahramanca imza atan tüm jandarma personelimizin 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, jandarmamızın aziz şehitlerine yüce Allah'tan rahmet, emekli teşkilat mensuplarına sağlık ve afiyet, kanun ordusunun görev başındaki her bir mensubuna da kazasız belasız günler diliyorum."

Kaynak: AA