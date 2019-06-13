Samsun Valisi Osman Kaymak, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, Jandarma Genel Komutanlığının ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inanç, millet ve vatan sevgisiyle görev yaptığını vurguladı.

Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içinde Jandarma Teşkilatının görev yaptığını aktaran Kaymak, "Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kahraman vatan evlatlarının birlik ve bütünlük uğrunda gösterdikleri eşsiz fedakarlığın millet nezdinde daima takdir edileceğine işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:

"1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinç ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlamak için büyük özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, selam ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: AA