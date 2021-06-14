Jandarma Teşkilatından Valimize 182. Kuruluş Yıldönümü Ziyareti

Türk Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa ÇAKMAK, teşkilat mensuplarıyla birlikte Valimiz Hulusi ŞAHİN'i ziyaret etti.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa ÇAKMAK, teşkilat mensuplarıyla birlikte Valimiz Hulusi ŞAHİN'i ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı ve beraberindeki teşkilat mensuplarını kabul eden Valimiz, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ilimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretlerden dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre