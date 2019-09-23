Jandarma teşkilatından Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyareti
Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İlçe jandarma komutanları Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.
23.09.2019 15:11
Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İlçe jandarma komutanları Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.
Vali Erdoğan Bektaş ziyarette güven ve huzur ortamının önemine dikkat çekerek kendilerine görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA