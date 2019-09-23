Jandarma teşkilatından Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyareti

Jandarma teşkilatından Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyareti

Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İlçe jandarma komutanları Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.

23.09.2019 15:11
Jandarma teşkilatından Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyareti

Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İlçe jandarma komutanları Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Vali Erdoğan Bektaş ziyarette güven ve huzur ortamının önemine dikkat çekerek kendilerine görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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