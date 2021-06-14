Jandarma Teşkilatından Vali Elban'a 182. Kuruluş Yıl Dönümü Ziyareti
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Jandarma Teşkilatından Vali Elban'a 182. Kuruluş Yıl Dönümü Ziyareti

Jandarma Teşkilatından Vali Elban'a 182. Kuruluş Yıl Dönümü Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

JANDARMA TEŞKİLATINDAN VALİ ELBAN'A 182. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ZİYARETİVali Süleyman Elban, Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

JANDARMA TEŞKİLATINDAN VALİ ELBAN'A 182. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ZİYARETİ

Vali Süleyman Elban, Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Elban, Jandarma Teşkilatımızın ülkemizin en köklü kurumlarından biri olduğunu kaydederek, milletimizin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Jandarma Teşkilatımızın 182. yıl dönümünü kutlayan Vali Süleyman Elban, "Kurulduğu günden bu yana yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; ilimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş'in şahsında tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum . "dedi.

Kaynak: Habermetre

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