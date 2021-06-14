Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş Yıl Dönümü Münasebetiyle Jandarma Teşkilatımızdan Valimize Ziyaret
Valimiz H. Engin Sarıibrahim, Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan ve beraberindeki heyetini makamında kabul etti.
Valimiz H. Engin Sarıibrahim, Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan ve beraberindeki heyetini makamında kabul etti.
Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Valimiz, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre