Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıldönümü dolaysıyla ilçe jandarma karakolunu ziyaret etti.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıldönümü dolaysıyla ilçe jandarma karakolunu ziyaret etti.

Ziyarette, jandarmanın kuruluş gününü tebrik eden Kaymakam Tortop, ilçe jandarma komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan'a çiçek takdim etti.

Tortop, Jandarmanın kurulduğu günden bu güne Türk halkının güvenini kazanan, huzur ve güven ortamının teminatı önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

Anaokulu öğrencilerinden ilçe jandarma komutanlığını ziyaret

Sandıklı'da özel bir okulun anasınıfı öğrencileri ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan ve askeri personel tarafından Jandarmanın icra ettiği faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Jandarma bahçesini ve kurum binasını gezen minik öğrenciler, asker kıyafetleriyle selam vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy