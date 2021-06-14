Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı
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Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | 3. Sayfa

- Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

- Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı

KİLİS - Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuna Kilis Valisi Recep Söytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve jandarma personeli katıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasından sonra saygı duruşu yapılarak ve istiklal marşı okundu. Jandarmanın kuruluşunun 182. yıl dönümü münasebetiyle etkinlik pandemi kurallarına çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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