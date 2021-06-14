Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen'i kabul etti.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen'i kabul etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Fırat, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personelin görevlerini en iyi şekilde yaptığını söyledi.

Jandarmanın önemine işaret eden Fırat, "Bu mesleğin kurulduğu günden bu tarafa şahadet şerbetini içmiş bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum. Bu mesleğin çilesini çekmiş bu necip milletin değerlerini yüceltme adına bu mesleğe gönül vermiş tüm askerilerimize ve komutanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Fırat, jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır