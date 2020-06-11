Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, ülkenin en köklü kurumlarından olan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Jandarma Teşkilatı'nın, kurulduğu günden bugüne milletin birlik ve bütünlüğü, devletin bekası ve kamu düzenini korumak için fedakarca görev yaptığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatı, modern, iyi eğitimli, disiplinli ve donanımlı personeliyle teknolojik gelişmeler ışığında suçu önleme ve suçluları yakalayarak adli mercilere teslim etmekteki azimli çalışmaları, asayiş olaylarında ve özellikle kırsal bölgelerimizde etkili olmuş, büyük başarılara imza atmıştır. Bundan sonra da kendilerine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve hizmet anlayışıyla yerine getirmeye devam edeceklerine inancım tamdır.

Kuruluşunun yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, görevi başındaki teşkilat mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA