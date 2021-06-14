Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
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Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kent Meydanında düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve askeri personel 182. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Törene Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, jandarma teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar milletin engin, sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güveninin sağlanması, kamu düzeninin sağlanması ile her zaman takdir kazandığını söyledi.

Konuşmanın ardından tören sona erdi. - KARABÜK

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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