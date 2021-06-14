Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
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Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı

Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Özgür EREN / JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 182'nci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Özgür EREN/ JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 182'nci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende, Tuğgeneral Nuh Köroğlu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, gazetecilerin yanına gelerek jandarma teşkilatının yanında oldukları için teşekkür etti. Tören sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.


Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı - Haberler
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